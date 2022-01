SSPC aportará a la investigación del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

Tijuana, BC.-Gilberto Landeros Briseño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Baja California, afirmó que en coordinación con el resto de las autoridades del estado, buscarán aportar a la seguridad de los municipios para atender emergencias de forma eficiente.

“Estamos buscando el instrumento práctico desde el punto de vista operativo”, señaló el funcionario, respecto al resguardo de la seguridad de los periodistas, miembros de las comisiones de derechos humanos, así como de las mujeres y la ciudadanía en general.

Te puede interesar: Abogados recomiendan revisar perfiles para designación de fiscales para caso Lourdes Maldonado

Lamentó la pérdida de la periodista Lourdes Maldonado y detalló que las autoridades tienen una responsabilidad notable respecto al homicidio de los periodistas acaecidos en los últimos días, además de la preocupación por cubrir las expectativas del sector social, por lo que hará todo su esfuerzo por cumplirlas.

“Soy una persona que le gusta hablar de resultados”, aseguró Landeros Briseño.

Te puede interesar: CCE pide resultados contundentes ante asesinato de periodistas

Sin fecha para resolución de casos

Destacó que no sirven de mucho las promesas si no se cumplen y prefirió no dar fechas de resolución a los casos, porque sería prometer algo incierto.

Aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE), es quien se está encargando de la investigación de los periodistas asesinados y reiteró su apoyo para llegar a la resolución de ambos casos, para contribuir a la seguridad de la población.

Te puede interesar: Consulado de EU en Tijuana se solidariza por asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

En cuanto a la seguridad estatal referente a la delincuencia organizada, destacó que es un escenario altamente complicado, sin embargo, dijo que las autoridades federales y estatales están buscando la mejor manera de intervenir con precisión.