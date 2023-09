Rumbo a 2024 no hay renuncias

Tijuana BC.- Hasta la fecha funcionarios públicos del 24 Ayuntamiento de Tijuana no han demostrado interés por buscar un cargo de elección popular en las votaciones del 2024.

QLa presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, señaló que a diferencia de otras administraciones, actualmente los funcionarios de su gobierno están enfocados en atender las necesidades de la ciudad.

Nadie me ha manifestado que quiera ser, ya ve que en otros lugares todos los funcionarios quieren ser, aquí no me lo han manifestado”

Declaró.

Libres de participar

Hasta el momento no les ha dado una fecha límite para dejar los cargos que actualmente ostentan a los interesados, sin embargo, aseguró que son libres de participar en las elecciones del próximo año.

“Yo no puedo limitar los sueños de nadie, pero los veo muy comprometidos porque no están haciendo campañas, ni encuestas, ni nada entonces eso para mi me habla muy bien de mi equipo, me respetan”, expresó.

Hasta el momento desconoce si será un hombre al que le tocará ser candidato por Morena, pero independientemente del sexo de la persona que encabece los trabajos el partido que representa volverá ganar la presidencia municipal.

Pirotecnia

En otro tema, al ser cuestionada sobre la pirotecnia que hubo como parte de los festejos del “grito de independencia” al haber un reglamento que los prohíbe en la ciudad, la primer edil dijo que hubo luces, pero con bajos decibeles.

“No hubo fuegos artificiales, nos permiten luces con ciertos decibeles y fueron los que hubo, por eso estuvieron tan bajitas, porque de haber sido pirotecnia pues hubiera sido diferente la situación y el sonido”, dijo.