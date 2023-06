Romperá Comar récord de solicitudes de refugio de parte de migrantes

Tijuana BC.- De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en este año 2023 se romperá el récord en las solicitudes de los últimos tres años que presentan las personas migrantes para recibir protección de parte del gobierno mexicano.

El informe revela que de enero a abril del presente se registraron 48 mil 970, mientras que en todo el año 2022 se contabilizaron 39 mil 500 y en 2021 fueron 31 mil 483.

En estos mismos periodos las nacionalidades que ocupan los primeros tres lugares son Haití, Cuba y Honduras. Asimismo, la Comar detalla que en los primeros cuatro meses de este año, entre otras nacionales, se informa que 18 mil 860 haitianos solicitaron el refugio en México, 10 mil 993 hondureños, 3 mil 374 cubanos y 2 mil 892 venezolanos.

Respecto a la obtención del refugio, la Comar detalla que de enero a abril del presente el 68% de los migrantes lo consiguió, mientras que en 2022 fueron 61% y en 2021 el 72%.

Katerine Girón, de 25 años, decidió quedarse en el territorio mexicano, en donde dijo sentirse segura, ya que huyó de los ataques de las pandillas de El Salvador y Guatemala en 2018.

Después de varios meses y vivir discriminación en el Centro del País, en Tijuana la Comar le otorgó la condición de refugiada, en donde es una destacada activista que apoya los derechos humanos de la comunidad migrante que se encuentra en esta ciudad, ya sea en tránsito o para asentarse.

He tenido la suerte que no todos los migrantes tienen, y creo que es muy importante resaltar eso, yo logré obtener un refugio y quedarse aquí y ahora es un caso de éxito porque estoy logrando cosas que yo quería, estoy volviendo a cumplir mis sueños, tengo mi escuela, que era algo que también quería, tengo un trabajo que me encanta y estoy haciendo cosas por mi comunidad”