Busca IP recursos para infraestructura y obras de movilidad

Tijuana, BC.- “El problema no es que no haya dinero para obras, sino que los gobiernos no gestionan el recurso suficiente”, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tijuana (CMIC).

Gabriel Vizcaíno reconoció que como iniciativa privada se ha buscado impulsar la solicitud de recursos ante el Gobierno Federal para mejorar la infraestructura y la movilidad del municipio.

Durante su exposición ante el Grupo 21, el titular de la CMIC Tijuana indicó que en los últimos 20 años se ha tenido un crecimiento poblacional del 58.7%, contribuyendo a que la ciudad se vea rebasada.

Gabriel Vizcaíno, presidente de la CMIC Tijuana estuvo como invitado en la reunión del Grupo 21. Foto: Emmanuel Castañeda

Inversión de 5 mil mdp para obras en Tijuana

El proyecto que se ha impulsado desde hace años, precisó, constaría de disponer de una inversión del orden de los 5 mil millones de pesos destinados a obras en los diferentes polígonos del municipio, indicó.

El tema está en que se busquen más recursos, como miembros del CCE se ha venido empujando, también como ciudadanía debemos de hacerlo, las administraciones van cambiando con los años pero la población sigue”, dijo Gabriel Vizcaíno.

El presidente de CMIC Tijuana puntualizó que los bulevares Sánchez Taboada, de las Margaritas, Paseo de Banderas, Machado, Real de Rosarito, Reforma, García y Simón Bolívar cuentan con áreas de oportunidad.

Gestión para captar inversión es insuficiente

Gabriel Vizcaíno señaló que aunque hay dos obras fundamentales a nivel federal, tanto Garita Otay II como el Viaducto Elevado, la gestión financiera que se ha realizado para captar inversión no es suficiente.

“La Garita creemos que sí es una obra necesaria, pero el Viaducto no lo vemos como algo ultramente necesario, con los 15 mil millones de pesos que están usando para esa obra podemos hacer 3 o 4 SITTs operador por el mismo gobierno”, declaró.

El titular de la CMIC Tijuana manifestó que la ciudad está carente de transporte, lo que a su vez está provocando “demanda inducida” de la gente por adquirir un vehículo particular.

Otras obras prioritarias

“Hubiéramos podido hacer líneas de transporte público en Otay, en el Centro o Río, con carriles definidos”, mencionó con los recursos destinados para esa obra.

Gabriel Vizcaíno apuntó que en el pasado se hizo la recomendación al Ayuntamiento de Tijuana para subsidiar el SITT con una inversión de 100 mdp, que pudo haber salido de “retirar 10 bacheos de 10 millones de pesos”.