Revisiones no deben afectar negocios

Tijuana BC.- Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana (Canaco) en Tijuana, reveló que regularmente sostienen reuniones con la Coepris a quienes les piden no afectar los negocios.

Cuando realizan alguna inspección, dijo, les solicitan dejar la lista de irregularidades a atender con el compromiso de hacer en cierto periodo de tiempo.

Que den oportunidad para que los corrijan en un tiempo y a partir de ahí que no cierren negocios para que estos no salgan afectados en su economía y no se quede el personal sin empleo”