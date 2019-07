Retrasan tratamiento a menores con VIH/Sida

Al igual que a otras asociaciones civiles, a la Casa Hogar Eunime Por Tijuana, en donde se atienden a menores con VIH, le preocupa que la salud de sus pacientes no esté garantizada, pues de manera constante suspenden sus tratamientos médicos.

Juana Ortiz Quesada, directora de la organización, comentó que esta problemática se presenta desde marzo a la fecha, en la cual durante tres semanas, aproximadamente, 27 menores, entre seis meses y 11 años se quedaron sin medicamentos.

Explicó que estos menores son atendidos en el Hospital General de Tijuana (HGT), el cual a través de asociaciones civiles les consiguió los retrovirales para tres semanas, pero hay un caso especial, el de ‘Juan’, de dos años, quien debe tomar retrovirales especiales.

Agregó que el menor, por lo pronto, tiene asegurado su dosis para un mes, la cual les es proporcionada por el Hospital de las Californias.

Los riesgos

Al igual que él, si los pacientes no cumplen con su tratamiento corren el riesgo de que salud se merme y estén vulnerables a adquirir más enfermedades que empeoren su diagnóstico.

“No se garantiza la salud de los niños con VIH ni la de los adultos con VIH. Hay semanas que se retrasan, sobre todo por la transición de la administración a nivel federal.

“Yo creo que se deben tomar medidas que propicien el bienestar común, porque si las personas no tienen su medicamento se verá mermada su salud y la otra no se está dando una respuesta efectiva a la pandemia. Si las personas no tienen sus retrovirales y no están controladas transmiten el virus”, expuso Ortiz Quesada.

Asimismo, dijo los medicamentos solo se consiguen en el Centro del País y deben ser solicitados por la Secretaría de Salud de Baja California para realizar el trámite; pues de lo contrario, ninguna asociación civil podría pagarlos, pues cada frasco cuesta cuatro mil pesos, aproximadamente.

La directora de Eunime interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por falta a la protección de la salud y agregó que esta situación también da pie a que las personas con VIH sufran discriminación por no tener controlado el virus.

Existen medicamentos

El secretario de Salud en Baja California, Caleb Cienfuegos Rascón, aseguró que en la Entidad existe el 85% de abastecimiento de medicamentos para personas con VIH, los cuales durarán hasta septiembre.

“Ya fuimos a recoger el medicamento que se hizo como resultado de las compras consolidadas. El medicamento está entregado a las unidades y esperamos que eso nos dure durante todo el resto del trimestre, a reserva de que siga llegando nuevos medicamentos”, declaró.

Cienfuegos Rascón dijo que ayer los fármacos fueron distribuidos al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida (Capasits) y al Hospital General de Tijuana (HGT), en donde también serán beneficiados los afiliados al Seguro Popular.

Explicó que el desabasto fue ocasionado por la compra consolidada que se hizo a nivel federal y en la cual las autoridades de la Secretaría de Salud buscaron medicamentos a menor costo, pero de mayor calidad sin generar efectos adversos en los pacientes.

“Son más compras efectivas que las anteriores, de manera que va a disminuir el número de claves que se ofertaron y van a ser aceptadas por un consejo de expertos que revisen los casos”, dijo.

DATOS DE EUNIME

• Aunque también reciben apoyo de diferentes empresas, la comunidad en general también puede apoyar con donaciones de alimentos, ropa, artículos de limpieza y escolares. Para mayor información llamar al 6368415.

• De acuerdo a este organismo, del 2015 al 2019 ha registrado un total de 74 Quejas de personas que viven con VIH o sida, correspondiendo 2 a 2015, 13 a 2016, 20 a 2017, 25 a 2018 y 14 a 2019. De las cuales 23 se interpusieron en contra de la Secretaría de Salud y Dirección General del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.