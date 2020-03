Reto de las ingenierías, promover mayor desarrollo entre mujeres

Tijuana.- Las mujeres participan poco en el ámbito tecnológico, esto pese a que las niñas y adolescentes tienen promedios excelentes en materias como física, química y/o matemáticas. Tan solo en México 3 de cada 10 personas que se dedican a las ciencias son mujeres.

La Mtra. Nataly Medina Rodríguez, Coordinadora de la Ingeniería en Cibernética Electrónica de CETYS Universidad, campus Tijuana y fundadora del proyecto We Do & Care, refirió que desde el 2016 han realizado esfuerzos por acortar la brecha de género, el empoderamiento de las niñas y las jóvenes mujeres; y el incentivarlas a la participación en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde temprana edad.

“Como profesora me he percatado de la poca participación del género femenino en estas áreas, mi inquietud surge cuando grupos donde he impartido clases, en promedio 2 de cada 10 estudiantes son mujeres e inclusive he tenido grupos donde no hay ni una sola mujer ¿cuál es la razón de esto?” mencionó la Mtra. Medina.

De acuerdo a resultados de una encuesta realizada por la experta en 2016, el 30% de quienes participaron indicaron que su decisión era o fue influenciada por sus papás o amistades y un 20% desconocía las áreas de ciencia e ingeniería.

“Este programa de tutorías para niñas de escuelas primarias, intermedias y secundarias, impulsa de forma educativa y lúdica a las mujeres, con el fin de que se desarrollen en algún campo de la ciencia o ingeniería”, puntualizó la Mtra. Nataly Medina.

“El empoderamiento de la mujer es básicamente darles a conocer que hay otras opciones de estudios en donde puedan incursionar, mostrarles qué es lo que se hace en un ingeniería, presentarles docentes, expertas, científicas que platiquen con ellas de manera que vean un modelo y que en un futuro sea una opción para elegir su carrera profesional.”

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sólo el 28% de quienes se dedican a la investigación en el mundo son mujeres. En México, llega a solo 33%, es decir 3 de cada 10 personas que se dedican a las ciencias, son mujeres.

“La única diferencia entre mujeres y hombres son los aspectos biológicos, pues ambos cuentan con las mismas capacidades y habilidades para desarrollarse en el ámbito profesional que deseen.”

Para el evento de este año, la Mtra. Medina Rodríguez adelantó que ya están en acercamientos con las secundarias y preparatorias de la región para que lleven a las estudiantes mujeres con mejores promedios junto con sus padres.