Retienen a Gobierno Municipal 50 millones de pesos, Issstecali recibiría 11 millones

Tijuana, B.C.- El Gobierno del Estado le retiene al Gobierno Municipal más de 50 millones de pesos, entre ellos 11 millones para el Issstecali, señaló la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.

Luego de que el Estado tomará participaciones federales que corresponden al municipio para remediar el déficit que el Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado y Municipios (Issstecali) enfrenta, la primera edil manifestó que ya se les habían retenido, desde hace aproximadamente tres meses.

Las participaciones federales no las teníamos desde hace meses, ahorita nos retuvieron 11 millones, pero ya nos debían más de 50, no se puede llorar lo que no se tiene”, expresó.

Además de Tijuana, el estado, representado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, también tomó las participaciones federales de Mexicali y Ensenada, mencionó el titular de la Secretaría de Hacienda Estatal, Marco Moreno Mexía.

“Nosotros no debemos, el Issstecali no pudo con esa responsabilidad, cada ayuntamiento, estado, municipio, congreso, todos llegamos con déficit, nosotros lo podemos subsanar, el Issstecali no pudo, por lo tanto, nos cargan la mano a los municipios”, expresó Caballero Ramírez.

Es injusto para Tijuana, manifestó la presidenta municipal, pues en gobierno que representa ha cumplido con el pago a Issstecali, por lo que se cuestiona por qué la Institución no puede resolver su déficit, si tiene otros medios para hacerlo.