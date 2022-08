Restaurantes se verán obligados a incrementar sus precios

Ensenada, B.C.- A partir del 1 de agosto el kilo de tortillas se empezó a vender en 30 pesos en algunos negocios, sin embargo, productos como el huevo, aguacate, pollo y papa, entre otros, habían mostrado un aumento progresivo, que, de continuar, obligará a los restaurantes a incrementar sus precios, consideró Iván Nolasco Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Ensenada (Canirac).

“Todos los productos están en medio de un alza de precios constante, antes hacíamos una evaluación de nuestra carta por lo regular cada seis meses, si actualmente la tuviéramos que hacer de manera rigurosa tendríamos que hacerlo por semana, el incremento de precios tendría que ir por el orden del 35% hacia arriba de como terminamos el año pasado en diciembre”, explicó.

No obstante, reconoció que los restauranteros no pueden aumentar los precios abruptamente, ya que el mercado no lo soportaría.

Eso deja a los restauranteros ante una decisión, elegir entre la ganancia o la subsistencia del negocio, en el verano en temporada alta sí hay un aumento de comensales, pero los márgenes de ganancia prácticamente son mínimos o casi inexistentes en la mayoría de los negocios por el aumento descontrolado de los precios, con el aumento del maíz alrededor de los 30 pesos le suma a esta cadena de alza de precios”, refirió.

El empresario dijo que constantemente la industria restaurantera es vista como una actividad de recreación, por lo que si esto continua, las familias tendrán que empezar a decidir si priorizar sus necesidades básicas antes de acudir a un restaurante.

Aumento de extras

“Este tipo de decisiones pudiera afectar a una industria que hoy por hoy es el mayor empleador en la cadena de servicios, la industria restaurantera aporta uno de cada siete empleos del sector servicios, son elementos a tomarse en cuenta para que la cadena de suministros tenga un mejor control en sus precios”, enfatizó.

Iván Nolasco dijo que para los comensales es muy común pedir extras en una comida o un desayuno, es decir, pedir más tortillas, o más aguacate, que comúnmente no lo cobraban, sin embargo, esto podría cambiar.

“Podríamos estar en el límite de aplicar esas medidas, hasta ahorita todavía no, pero si el impacto es complicado a partir de ahora, no dudo que muchos restaurantes empezarían a tomar esa decisión, es complicado para el restaurantero empezar a aplicar cobros en extras porque la clientela ya está acostumbrada a un tipo de consumo, lo más común es que se aumente el precio global de los platillos donde ya costea ese tipo de extras”, explicó.