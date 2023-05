Respeto hacia las autoridades ha disminuido: Alcaldesa de Tijuana

Tijuana, BC.- “El respeto ha disminuido (hacia las autoridades), pero nosotros tenemos que seguir haciendo frente sin temor. Seguimos deteniendo homicidas y seguimos siendo víctimas de este tratar de asustarnos”, señaló la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, ante los hechos delictivos que han sucedido en los últimos días.

Dijo que a pesar de acciones como la colocación de mantas en avenidas con amenazas, y del cuerpo encontrado a escasos metros de una escuela, se seguirá trabajando en decomisar armas, y detener a homicidas.

Acerca del cuerpo localizado cerca de la primaria "Ramón Delgadillo", en la colonia Real de San Francisco II, la Presidenta Municipal indicó que este evento sucede debido a que le están haciendo frente a los delincuentes en coordinación con el Estado y la Guardia Nacional.

“Esto es resultado de qué no les gusta lo que estamos haciendo en materia de seguridad, y amedrentan a las familias, ¿y dónde las amedrentas más? En una primaria, entonces les pedimos a los ciudadanos que no se dejen engañar, no están en riesgo”, aseguró.

Reitera a padres de familia que se sientan seguros

A los padres y madres de familia, les reiteró que pueden sentirse seguros, ya que esto es un susto para que no se siga trabajando en la estrategia para detener la inseguridad.

Sobre el asalto a un contador que conducía en la Avenida Internacional por dos sujetos en motocicletas el pasado 30 de mayo, afirmó que se están utilizando estos vehículos para delinquir.

Nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que bajen los aplicativos, porque la línea 911 hoy por hoy está rebasada, entonces necesitamos ponernos de acuerdo con todo el sector empresarial, también con todas las instituciones bancarias”, apuntó.

Caballero Ramírez, señaló que si un ciudadano requiere retirar cantidades importantes de algún banco, pueden avisar a las autoridades para que vayan acompañados de elementos, como manera de prevenir este tipo de situaciones.