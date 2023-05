Residentes se quejan por construcción Garita Otay II en Tijuana

Tijuana, BC.- Incertidumbre y enojo es el sentimiento de algunos vecinos de la colonia Las Torres, quienes dicen ser afectados por la construcción de la nueva Garita Otay que será la tercera vehicular en el municipio de Tijuana.

"Me ha afectado una tercera parte porque me cerraron todo, no entra ni un carro, es más, ya nomás los clientes que tengo en esta calle me vienen a comprar, ya los demás no, ya no saco ni para pagarle a los chavos que me ayudan aquí.

Daniel Rebollar, dueño de una tienda de abarrotes.

A mí me va a tocar que me quiten un pedazo de local, nadie del gobierno se preocupa por venir a supervisar, yo no he mirado y me la paso aquí todo el tiempo y no he visto que alguien venga a preguntar", contó Daniel Rebollar, residente desde hace 30 años y quien tiene una tienda de abarrotes.

"Ha habido reuniones y se ha mirado más movimiento pero que yo supiera que pidieron opinión de la gente no, también hay que ser honestos, la gente está cada quien por su lado y si es para progresar está bien", dijo Saúl, quien tiene aproximadamente 26 años viviendo en la avenida Las Torres.

Saúl, residente de la zona.

Lamentan por desaparición de parque

Algunos colonos señalan sentirse tristes por un parque que solían visitar en familia.

"No eso no nos gustó, era un parque que usábamos en familia, salíamos a desestresarnos, llevar a nuestros niños, ahora solo nos salimos a mirar las máquinas", opinó María, quien llegó hace algunos meses a la colonia.

María Lourdes, vecina de Las Torres.

"Ese parque ya tenía rato y estaba bien porque era el único lugar para hacer deportes, para que se distrajeran los muchachos, se llenaba y estaba muy bonito. Escuché que hubo un aviso a los muchachos que jugaban ahí que se van a reubicar, algo así", recordó Saúl.

"Nunca nos avisaron, de repente miramos y ya habían quitado la cancha, el césped y los árboles y todo, según lo iban a poner pa’tras pero no sé cuándo", dijo Samuel, trabajador de una ferretería aledaña.

Samuel, trabajador de una ferretería en la zona. Fotos: Jaziel Acevedo.

Sidurt argumenta que residentes estuvieron de acuerdo

Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial (Sidurt), manifestó que desde un inicio se platicó con los residentes de la zona.

"Nosotros sí intervinimos como Sidurt directamente desde el año pasado, se tuvo reuniones con los vecinos, se les explicó que teníamos que reubicar y la verdad nosotros tenemos minutas donde ellos están de acuerdo y hace tres o cuatro semanas aproximadamente se desmanteló la cancha, se les entregaron los materiales que se pudieron recuperar a los vecinos y la idea es que como la vialidad va elevada del Limón Padilla, debajo por la zona donde será alto el viaducto elevado, es ahí donde se les va a reponer las canchas", señaló el titular de Sidurt.

Para otros garita sí será de utilidad

Por otro lado hay quienes se dicen contentos al saber que habrá otra garita, pues señalan será más rápido llegar a sus trabajos del lado estadounidense.

"Muy bien porque nos ayudaría a nosotros porque sería más rápido llegar a nuestros trabajos y tenemos que cruzar todos los días para ir a trabajar", afirmó María.

Garita de Otay II

Esta es la construcción de un tercer cruce adicional a los existentes: San Ysidro-El Chaparral y Mesa de Otay 1 en Tijuana, y contará con área de 31 hectáreas para construir 21 edificios: Aduanas, Migración, Seguridad, Inspección, entre otros.

La garita contará además con 20 carriles, 10 para automóviles y 10 para camiones de carga.

Se planea esté terminada el próximo año 2024.

De acuerdo con Espinoza Jaramillo la obra tendrá un costo de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

"Esto tan importante va a ser que le va a dar una segunda capacidad a Tijuana por el movimiento de mercancía, van a tener otras posibilidades la carga de moverse a otro lado, Otay uno y Otay dos, y también que va a tener una capacidad y competitividad Tijuana que yo creo toda la región, inclusive Ensenada y parte de Tecate para acceder a sus transportes de mercancía, entonces da más competitividad contras otras áreas o zonas de México, con dos garitas", agregó.

“De la pura construcción se gastarán alrededor de 2 mil 500 millones, máximo 3 mil millones de pesos, porque son la vialidad de acceso y el recinto aduanal”, apuntó.