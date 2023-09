Requiere Zona Metropolitana de Tijuana ‘gran evaluación’ de riesgos

Tijuana, BC.- La creación de políticas públicas de gobernanza, alineadas al crecimiento con planeación, son claves para determinar los riesgos presentes en la Zona Metropolitana de Tijuana, puntualizó el ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Luis Rojas Nieto comentó que para evitar colapsos, deslaves y otros daños estructurales, lo mejor es diseñar un plan de prevención y realizar los estudios que permitan conocer “nuevas variables de riesgo”.

La Zona Metropolitana es muy sísmica, el cambio climático y otros factores que están evolucionando, requiere un gran estudio que contemple la prevención contra fallos en hídricos, inundaciones, sismos, entre otros”, dijo.

Actualización del Atlas de Riesgo

Rojas Nieto aseveró que la actualización del Atlas de Riesgo, el cual no ha sido actualizado desde 2014, es esencial para contemplar las diversas situaciones que pudiesen presentarse.

“Si no sabes a qué riesgo estas ¿cómo lo vas a mitigar o prevenir?... Una de las acciones que tienen que hacer no nada más la municipalidad, sino todo el Estado”, comentó el ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Luis Rojas Nieto, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Foto: Emmanuel Castañeda

Añadió que el recurso para actualizar el Atlas existe, así como el apoyo de los colegios y especialistas técnicos de la zona metropolitana, pero debe haber coordinación con la academia y las secretarías municipales.

Movilidad humana aumenta demanda de servicios

El ex titular del Colegio de Ingenieros Civiles refirió que, al ser una zona completamente fronteriza, la transición de migrantes connacionales y extranjeros aumentan la demanda de servicios públicos, transporte y viviendas.

Rojas Nieto enlistó los temas en los que un “gran estudio” que evalúe riesgos potenciales, siendo la seguridad sísmica e hídrica, estado de taludes, estabilidad en infraestructura, movilidad y tránsito vehicular.

En los últimos dos puntos, lo ideal promover el uso del transporte público, consideró, ya que las políticas de movilidad influyen en las condiciones de las vialidades y los desarrollos a su alrededor.