Reportan al menos 10 incendios en Tijuana: Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal

Tijuana BC.- Al menos diez incendios de vehículos se han reportado en Tijuana esta tarde, informó José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal.



Estamos trabajando, estamos en las calles y mantendremos la seguridad de ustedes”

Detalló durante una conferencia a través del Facebook del Ayuntamiento de Tijuana.



En compañía de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez afirmó que ya se trabaja de manera coordinada con los tres ordenes de gobierno.

Mantener la calma

La Presidente Municipal pidió a la ciudadanía mantener la calma.



“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”, manifestó Caballero Ramírez.



Al crimen organizado, la Alcaldesa sostuvo que el Tijuana seguirá activa, cuidando a los ciudadanos.

“Cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, enfatizó.



La Alcaldesa reiteró que se están tomando las medidas en coordinación y porque “ningún delincuente va a venir a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad”.