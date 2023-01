Reparaciones del terraplén tras lluvias queda en manos del Estado

Tijuana BC.- “El terraplén en este momento ya está en manos del Estado, nosotros ya hicimos nuestra parte, ellos tomaron la obra”, mencionó la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.

Debido a las lluvias que azotaron a la región el pasado 14 de enero, el terraplén, está siendo reparado por quinta vez desde que se habilitó, indicó la primera edil.

Tengo entendido que se va a reparar, pero no quisiera dar información que no me compete”