Registro Civil entrega de certificados de doble nacionalidad de la campaña ‘Soy México’

Tijuana, BC.- Oficialía de Registro Civil realizó la entrega de certificados de doble nacionalidad a las personas que llevaron a cabo el trámite como parte de la campaña “Soy México”, durante octubre y noviembre pasados.

El objetivo de la campaña “Soy México” es otorgar el certificado de doble nacionalidad a quienes por mandato constitucional tienen el derecho a ejercer la ciudadanía mexicana y acceder a los servicios que ofrece el Estado Mexicano, sin cumplir los requisitos de apostillar y traducir el acta extranjera, ni tramitar la inexistencia estatal de registro.

“Afortunadamente tuvimos mucho éxito en la campaña, hubo mucha afluencia de ciudadanos, inicialmente era para menores de 18 años nacidos en Estados Unidos con padres mexicanos, y en los últimos días se dio la apertura de extenderla para mayores de edad, lo que implicó recibir a muchos más ciudadanos interesados en hacer el trámite”, señaló la oficial 01 del Registro Civil, Georgina Batiz Santillana.

“Esta campaña estuvo organizada en coordinación con el Gobierno del Estado, el Registro Nacional de Población (Renapo), que pertenece al Gobierno Federal, y los Ayuntamientos, en colaboración con Estados Unidos, con la finalidad de otorgar la doble nacionalidad, hubo bastante interés de los ciudadanos en llevar a cabo este trámite, tan solo en los últimos tres días de la campaña, se atendieron a aproximadamente mil 500 personas”, agregó Batiz Santillana.

Foto: Cortesía

Campaña “Soy México”

La oficial 01 del Registro Civil, explicó que una vez que concluyó el periodo de recepción de documentos, comenzó la validación de actas, para finalmente iniciar con la entrega de las mismas.

“Es muy importante que los ciudadanos sepan que todos sus documentos, todas sus actas por ser extranjeras y no estar apostilladas, se tienen que validar en el sistema a través del Programa Naphsis, hubo algunos casos en los que el registro no fue procedente, situación que se anticipó a los ciudadanos al momento de realizar el trámite, se les dijo que no había la seguridad de que se concluyera el proceso debido a algunos detalles en sus documentos”, mencionó la funcionaria.

El Ayuntamiento de Tijuana trabaja en coordinación con autoridades de los gobiernos estatal y federal, en beneficio de la economía de las familias y en impulso a que ningún menor se quede sin la posibilidad de estudiar por no contar con su ciudadanía mexicana.