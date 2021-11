Registran baja afluencia en garitas entre Tijuana y San Diego

Tijuana BC.- Las largas filas, el tráfico, la lucha contra los “gaviotones” y el regreso de las grandes ventas para comerciantes ambulantes no fueron el escenario que se esperaba en la reapertura para cruces no esenciales hacia Estados Unidos.

Desde las 23:00 horas del domingo, las autoridades del vecino País retiraron las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020 y permitieron que personas con visa de turista ingresaran a la Unión Americana.

El panorama que esperaban las autoridades de ambos países, los ciudadanos y los comerciantes es que habría largas filas de vehículos y de peatones desde los primeros minutos del lunes.

Sin embargo, tanto en la madrugada como en el transcurso del día hubo un flujo normal de automóviles y personas por las garitas de San Ysidro y Otay, lo que provocó que para algunos vendedores ambulantes les representaran pérdidas económicas.

Me ha ido muy mal la verdad, yo entré a trabajar a las cinco de la mañana y créame que he andado vueltas y vueltas y nada, uno esperaba más venta y hasta ahora no he vendido ni un burrito”