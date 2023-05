Refuerza Ayuntamiento seguridad en zonas donde se instalan los migrantes

Tijuana, B.C.- El Ayuntamiento de Tijuana está reforzando la seguridad en las zonas donde están llegando los migrantes, la Presidenta Municipal indicó que ya tienen dispuestos los elementos de la Policía Municipal que llevarán a cabo operativos para controlar cualquier situación que pudiera presentarse.

Montserrat Caballero Ramírez expresó que con la llegada de nuevos migrantes a la ciudad, con la eliminación del título 42, el Municipio se están encargando de la prevención de incidentes que representen un riesgo.

El tema lo tiene el Estado. Nosotros realmente… no me puedo meter en una jurisdicción, si no lo pueden resolver, tendría que entrar, pero no creo, ¿verdad? Porque son entes más grandes, entonces yo confío que tienen un buen plan y que lo van a resolver”, expresó.

No hay y no habrá albergues suficientes para atender a los migrantes que recibirá Tijuana porque no hay un número exacto de personas, “es una crisis, uno no puede determinar hasta donde avanzan las crisis”, manifestó.

Derechos Humanos

Caballero Ramírez reiteró que el Municipio solo ejercería más acciones de las que ya hace, si el Estado no puede con la situación, sin embargo, espera que el plan del gobierno funcione.

Declaró que para evitar percances entre los Policías Municipales y personas en contexto de movilidad, los agentes han tomado capacitaciones en derechos humanos y en materia de migración.

“Nosotros con nuestros elementos seguimos siendo preventivos, y si vemos una situación de riesgo, tenemos que interceder, respetando los derechos humanos, porque también se nos pueden mimetizar maleantes, y yo no puedo poner el riesgo a la mayoría de los ciudadanos, ni tampoco a los migrantes”, enfatizó.