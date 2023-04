Recuerdos entre escombros

Tijuana, B.C.- Fotos, juguetes, ropa, electrodomésticos, muebles y recuerdos entre los escombros es lo que quedó de los edificios del fraccionamiento La Sierra en Tijuana.

Guillermo Fimbres, quien es el propietario del terreno donde había un lote de autos debajo de los edificios colapsados, señala que en el lugar aún se necesita el monitoreo de las autoridades para evitar rapiña, ya que pepenadores se han estado acercando al lugar.

Nosotros somos los propietarios de este terreno, ha pertenecido a mi familia por años, lo arrendamos para el lote de carros, las autoridades estaban esperando a que se colapsara el otro edificio, ayer que pasó si estaban aquí removiendo el escombro pero lo echaron a mi terreno, entonces hoy en la mañana que me acerque no hay nadie”, dijo.

“Ayer estaba aquí el director de Protección Civil, pero ahora veo que no hay nadie. Andaban pepenadores entre los escombros, lo que es un peligro porque se sigue derrumbando", explicó Guillermo Fimbres.

Contó que en ningún momento la dueña de los edificios se ha acercado a él y no sabe cuánto tiempo tardan en remover los escombros de su propiedad ni si alguien se hará responsable de las pérdidas y daños a su terreno.

"La dueña no se ha acercado, el día que ocurrió todo, salimos los vecinos a ayudar a los inquilinos, alguien menciono que estaba la señora, pero ella nunca se acercó, entre nosotros ofrecimos los carros, camionetas para ayudar a los inquilinos a sacar lo poco que pudieron. La propietaria se fue, no ha dado la cara", recordó.

Además pidió a las autoridades mantener abierta la comunicación, puedes necesita saber qué pasará con su terreno y los escombros.

"Quiero que en la siguiente mesa de trabajo se aclare todo porque solicitamos ver algunos documentos pero nos dijeron que eran por escrito, pero en la semana no había labores y dejó de haber comunicación. Yo les pido que se siga teniendo un canal de comunicación para avanzar".

Respecto a las pertenencias de quienes vivían en los departamentos, dijo que ha intentado guardar fotografías de entre los escombros para hacerlas llegar a los dueños.

"Le dije a uno de los afectados si quería venir a ver sus cosas, si quería acercarse y me dijo que no han tenido acercamiento con ellos, que es muy doloroso para él, que prefiere no venir porque ha sido muy duro y no quiere ver los restos de lo que tenía de su vida tranquila. Hay fotos de bebés, juguetes, te das cuenta de la vida de muchas familias. Emocionalmente están destrozados, sí debería la gente de apoyarlos", concluyó Guillermo Fimbres.