Recuerdan a Margarito Martínez en su cumpleaños número 50

Tijuana, BC.- El fotoperiodista Margarito Martínez cumpliría este viernes 50 años, familiares y amigos lo recordaron.

A través de sus redes sociales, Martínez Esquivel, quien falleciera el pasado mes de enero, recibió felicitaciones de sus amigos más cercanos, así como de sus familiares.

Recuerdos e imágenes fueron compartidos en su cuenta de Facebook, como el caso de su esposa, quien recordó que Margarito deseaba una fiesta grande con música norteña para celebrar su medio siglo de vida.

“Ojalá en el cielo puedas festejar también con los que se nos han adelantado así te conocí alegre bailador y así te vamos a recordar siempre, que injusta es la vida me quitó lo más valioso pero siempre te voy a amar y hoy festejaré junto contigo como siempre por qué para mí no te has ido feliz cumpleaños hasta el cielo Margarito Cuatro Cuatro Martinez”, publicó Nena Frausto.

¿Quién era Margarito Martínez?

fotorreportero, quien colaboraba en distintos medios de comunicación, entre ellos GRUPO HEALY, fue asesinado a tiros, el pasado 17 de enero, cuando salía de su domicilio en la colonia Camino Verde.

Conocido como “4-4”, Martínez se dedicaba principalmente a cubrir la nota policiaca y colaboraba con distintos medios de comunicación de Tijuana.

Luego de las investigaciones, el gobierno federal determinó que su homicidio podría estar vinculado al crimen organizado.

Los detenidos por el asesinato de Margarito

En febrero, el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre la detención de cinco presuntos responsables del homicidio.

Sin embargo, al día siguiente el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez dijo que los detenidos eran diez en total.

Días, después, en el mes de marzo, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer la detención de dos sujetos como presuntos autores intelectuales del crimen: Christian Adán N. “El 16” o el “Jaguar” y José N. “El Huesos”, además del presunto autor material Adrián N. “Uber”.