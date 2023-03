Reconocen a personas no binarias

Tijuana BC.- Las personas que no se identifican como hombre o mujer podrán hacer un cambio en su credencial de elector para que en el apartado de sexo aparezca la letra “x”, que representa a las poblaciones no binarias.

Este tema fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que un par de personas en Aguascalientes al verse negada su petición de establecer como sexo el no binario, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La vocal ejecutiva del INE en Baja California, Liliana Díaz de León Zapata, señaló que este punto fue aprobado por mayoría con la finalidad de reconocer a las personas no binarias.

Es importante destacar que el simple hecho de que la persona manifieste que se identifica como no binaria nos permitirá a nosotros en los módulos de atención ciudadana asentar ese dato, el cual va aparecer en la credencial”

Declaró.

Modificaciones

Sin embargo, aclaró que cualquier personas que busque modificar legalmente su nombre, fecha de nacimiento o sexo, tiene que recurrir a otras instancias facultadas para hacer tales cambios.

“Nosotros como INE garantizamos la identidad de la credencial para votar de las personas no binarias, a partir de este momento si acuden a nuestros módulos de atención ciudadana podríamos atenderles con esta opción”, agregó.

En el caso de Baja California, informó la funcinaria del INE, no habían registrado alguna petición similar o hasta la fecha no tienen registro de que alguna persona no binaria se hubiese acercado.

Respecto a los hombres y mujeres transexuales, manifestó que pueden apoyarlos ocultando el sexo para que en su credencial de elector no aparezca.