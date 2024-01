Reconocen “Terrible” Morales y Leyzaola a policías

Tijuana, B.C.- Con motivo del Día Internacional del Policía, Erik “Terrible” Morales y el teniente coronel Julián Leyzaola hicieron un reconocimiento al trabajo que hacen cada día los elementos policiacos, porque son ellos los que salen cada día a trabajar por hacer una ciudad más segura. Lo anterior lo afirmaron durante una reunión con integrantes de asociaciones civiles de Seguridad Pública, entre ellos, integrantes de las policías comercial, auxiliar y en activo de la policía municipal de Tijuana.

Lo más importante es dignificar a la policía, coincidieron tanto Morales como Leyzaola. “Terrible” Morales dijo “sueño con una policía que sienta orgullo por su uniforme así como lo llevamos los deportistas”.

El teniente coronel Julián Leyzaola recordó que cuando él encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, la policía de la ciudad fue la mejor de México. “Los policías de hoy, se enteran que designan a un Secretario de Seguridad Pública solo cuando lo nombran y cuando lo corren. A mí me conocen y me verán al lado de ellos, en todo momento. No seré un Secretario de escritorio”.

“Terrible” Morales dijo que sueña con una policía de Tijuana en que la gente confíe; “todo es posible, pero hay que trabajar”. Reconoció que la labor de los elementos policiacos enfrenta riesgos y peligros en la defensa de la seguridad ciudadana, el combate al crimen y la delincuencia y la construcción de una sociedad de paz.