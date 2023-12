Recomienda PC mantener precauciones ante tormentas

Tijuana, B.C.- En esta temporada de lluvias que inicio la semana pasada podría ingresar con vientos intensos, declaró Miguel Ángel Ceballos Ramírez, director de Protección civil Tijuana.

Subrayó que los vientos son más importantes en los cañones y en las partes altas, aun así la lluvia está prácticamente en toda la ciudad, a pesar de que no se presenta de la misma intensidad.

Recalcó que estas no han sido tormentas como tal, ya que son celdas que se han desprendido de las tormentas que han llegado más al norte en el estado de California.

Te puede interesar: Clima Tijuana: Cielo despejado y descenso de temperatura el fin de semana

Comunicó que durante la noche del miércoles no se tuvo ningún incidente por las lluvias, pero en la mañana de ayer se registró un escurrimiento de agua con lodo, en la colonia Chilpancingo en la parte alta bloqueó una calle, pero ya fue removido con maquinaria del Ayuntamiento.

Precauciones

Ceballos Ramírez recomendó no salir si se encuentra en la parte frontal un arroyo, no cruzarlo, no deben intentar cruzarlo porque pueden la corriente tornarse muy rápido, pueden llegar a desestabilizar y tumbar a las personas o si intentas cruzar en un vehículo puede ser arrastrado por la corriente del agua.

Deben de manejar con mucha precaución en el momento, puesto que tenemos lluvia, a veces manejamos a alta velocidad, hay que disminuirlo, debemos salir con más tiempo de casa si es que vamos a trasladarnos algún lugar para evitar los accidentes”, agregó.

Te puede interesar: Capasits requiere más espacios en Tijuana para atender casos de VIH/sida

Concluyó que durante una tormenta futura pudieran tener, dependiendo de la condición de la tormenta específica, vientos mayores comparada a los 30 kilómetros que se presentó en la madrugada de ayer.