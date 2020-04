Recomienda Dirección de Salud a sexo servidoras dejar de laborar

Tijuana, BC.- Al ser una actividad no esencial, la Dirección Municipal de Salud recomendó a las cerca de 4 mil trabajadoras sexuales en Tijuana, evitar realizar esta labor por el Covid-19.

El director, Juan Carlos González Valle, informó que a raíz de esto tomó la decisión se cerrar temporalmente el departamento de Control Sanitario.

Que es donde se realizan exámenes para descartar que tengan cualquier enfermedad de transmisión sexual para que puedan obtener su tarjetón de salud para ejercer el trabajo sexual.

“Tenemos cerrado el departamento por motivos claros, el primero, es que debido al trabajo de estas mujeres probablemente no puedan mantener la sana distancia y se ponen en riesgo de contagiarse”, declaró.

Dijo que no quieren exponer el personal de este departamento, doctoras, enfermeras y personal administrativo- por lo que se encuentran apoyando en otras tareas de la emergencia por el coronavirus en los filtros instalados en la ciudad.

“Darles la tarjeta de salud no es un trabajo esencial para nosotros y tampoco el trabajo que ellas desempeñan es un trabajo esencial por lo cual no lo deberían de estar realizando”, manifestó.

Recordó que por recomendación de la Secretaría de Salud del Estado, los bares, antros y los centros nocturnos no deben de estar operando para evitar los contagios del virus.

La dirección no es un órgano regulador por lo que no pueden prohibir ejercer esta actividad, aunque si hubo una recomendación por parte de la dirección para no realizar estas actividades.

Quienes en su momento podrían multarlas sería la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.

“Les recomendamos que tuvieran mucho cuidado, que por el momento dejaran de practicar su labor y yo creo que mandamos el mensaje bastante claro al momento de cerrar las puertas de Control Sanitario”, expresó.

Por último, González Valle, pidió a la ciudadanía no salir de sus hogares porque hasta la fecha siguen viendo a personas en la vía pública realizando actividades no esenciales y esto no ayuda para evitar los contagios de la pandemia.