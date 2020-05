Rechazan empresarios reelección sin renuncia

Baja California.- Representantes de las cámaras empresariales de Baja California se manifestaron en contra del dictamen aprobado en comisiones de la 23 Legislatura y que permitiría que munícipes, regidores, síndicos y diputados locales hagan campaña para su reelección sin separarse de su cargo.

En Ensenada, los organismos que integran el CCE local llamaron a que el Congreso del Estado deseche por completo la Iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Bujanda, misma que promueve una reforma a los Artículos 16, 78 y 80 de la Constitución del Estado y que ha sido aprobada por Diputados de MORENA; Juan Manuel Molina, Rosina del Villar, Víctor Navarro y Julia González.

Aprobar este dictamen es dar la espalda a ciudadanos que apuestan por la buena administración del erario, manifestó el organismo a través de un comunicado.

El no separarse del cargo privilegia la posibilidad de contar con el recurso que en cada periodo electoral se entrega a los partidos políticos para hacer campaña y a este, se le sumaría la remuneración económica que percibe cada funcionario en turno, así como el recurso con el que cuenta normalmente para gestión social o para el ejercicio de su función, aseguraron.

La vía legal

Rafael Crosthwaite Reyes, presidente del CCE en Rosarito, aseguró que el sector empresarial se prepara para interponer un recurso de inconstitucionalidad que eche por tierra estos “afanes electoreros” porque se prestan a la corrupción.

No se ve cómo un alcalde pudiera separar una campaña de su responsabilidad de gobernar sin utilizar recursos públicos”, expusó.

Lamentó que los diputados hayan aprovechado esta emergencia sanitaria por el Covid-19 para legislar a en su beneficio, en lugar de trabajar sobre acciones que permitan ayudar para que los índices de pobreza no crezcan más, considerando que hay importantes pérdidas en el empleo, ante el inminente cierre de negocios.

Crosthwaite Reyes, precisó que en las reformas aprobadas demuestran el “mayoriteo” que hay en el Congreso y que los diputados se pueden servir con la cuchara grande, dejando de lado los intereses del pueblo, para interponer los suyos.

En otro tema, el dirigente empresarial, consideró positiva la presencia del ejército en las calles, aunque no es bueno que se extienda a 5 años, porque la promesa de las autoridades federales no era esa.

‘Un descaro’

Unas horas después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, falló contra la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso local, diputados de Baja California vuelve a aprobar otra controvertida ley, señaló Coparmex Mexicali.

“Es imposible de concebir el descaro que acaban de cometer, todavía falta que lo aprueben cada uno de los cabildos de los ayuntamientos del estado el cual es una aduana que tiene pasar esa modificación”, manifestó Ernesto Elorduy Blackaller, presidente del organismo.

Buscarán presionar tanto como se pueda como organismo empresarial para que los ayuntamientos no lo autoricen, dijo, ya que no es una prioridad por el momento y no hace falta.

El tema de importancia en la actualidad es y sigue siendo la salud pública y la economía de las familiares y los negocios locales, expuso.

Pone en desventaja a otros candidatos, aseguran en el PAN

La reforma que permite a los funcionarios participar en el proceso de reelección sin dejar su cargo pone en desventaja a otras personas que aspiran a ser candidatos, consideró el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Mexicali, Antonio López Merino.

Sostuvo que al tratarse de funcionarios estatales, municipales e incluso federales, quienes aspiran a la reelección tendrán un mayor acceso a recursos, además de que como funcionarios podrían acceder a situaciones, recursos y personal que podrían darles ventaja.

“Francamente pone en desventaja a las demás personas que pudieran ser candidatos, esa es la parte que nosotros vemos” señaló.

El político mexicalense refirió que como partido no están en desacuerdo con el proceso de reelección, que comenzó a utilizarse durante el Proceso Electoral local 2018-2019.

En lo que sí están en desacuerdo, comentó, es en la forma en la que se llevó a cabo la votación, pues considera que se aprovechó la distracción que causó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema de la Gubernatura de Baja California