Realizarán evento 'Mujeres Sin Fronteras'

Tijuana, B.C.- Con el propósito de alimentar a niñas y niños de albergues y orfanatos, se realizará el evento ‘Mujeres Sin Fronteras’, en donde el reconocidas chefs y sommeliers expondrá su talento en una tardeada.

La winemaker Claudia Horta informó que la reunión será el viernes 24 de marzo a partir de las 18 horas en el Hotel Quartz, en la cual el ambiente musical estará a cargo de los artistas de la Ópera de Tijuana, quienes preparan el programa musical basado en los años 80 y 90.

Explicó que habrá 10 estaciones culinarias en donde las chefs cocinarán platillos típicos de Baja California basados en mariscos y carnes.

Arte y vino

Asimismo, habrá 10 estaciones en donde las expertas en el arte del vino compartirán sus conocimientos sobre la degustación de esta bebida dependiendo el sabor.

Los boletos cuestan 200 dólares y se consiguen en Plaza Galerías y Restaurante Baja Terra. El evento es para mujeres y hombres.

Horta detalló que el dinero recaudado será destinado a las asociaciones civiles Tijuana Sin Hambre, misma que pretende garantizar a 600 niñas y niños los alimentos durante un año.

El evento es también organizado por las autoridades de las asociaciones This is About Humanity e International Community Foundation, en conjunto con Tijuana Sin Hambre, entregan entre dos mil y dos mil comidas diariamente en albergues y orfanatos.

La winemaker confió en que ‘Mujeres Sin Frontera’ será un evento que atraerá al turismo filantrópico nacional e internacional a Baja California, especialmente por los flujos migratorios.