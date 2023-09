Realizan misa para pedir por el encuentro de sus seres queridos

Tijuana, B.C.- Integrantes del Movimiento por los Desaparecidos de Baja California A.C. realizaron una misa especial para pedir por el encuentro de sus seres queridos en el predio de La Gallera, del Maclovio Rojas, en donde Santiago Meza López El Pozolero se deshizo de los cuerpos de más de 300 personas antes del año 2009.

De acuerdo a las evidencias de la fiscalía, estiman que hay otros 720 cuerpos más por encontrar, cuya materia orgánica está por en una de fosa que falta por explorar.

“Son 16 mil 500 litros de emulsión orgánica, que es lo que queda del cuerpo ya deshecho en ácido”, señaló el señor Fernando Ocegueda Flores, activista y defensor de derechos humanos en el Estado.

Meza López fue detenido en el año 2009 y confesó los lugares en donde se deshizo de las víctimas. A partir de ahí Ocegueda Flores y familiares de las personas desaparecidas iniciaron sus propias investigaciones.

En un predio de la colonia Ojo de Agua encontraron 300 cuerpos, en Loma Bonita encontraron 200 cuerpos y en La Gallera van un aproximado de 720. Son aproximadamente mil 220 víctimas de El Pozolero.

Sin embargo, pocos han sido identificados debido al nivel de contaminación de los ácidos y a que los restos fueron tirados por el sistema de drenaje de la ciudad.

Solo han salido tres positivos de ADN, por el alto grado de contaminación que tienen los cuerpos no se ha podido saber. Se llevaron a la parte de atrás (de La Gallera) alrededor de 400 kilos de huesos, los cuales no cabían por los tubos que bajaban por gravedad y no cabían en la fosa”, describió el activista.