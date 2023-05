Realizan marcha para responsabilizar a padres ausentes

Tijuana BC.- “Tengo tres trabajos para poder solventar un gasto que es de dos personas, la responsabilidad es de dos”, expuso Briseida Cruz Nava, una de las madres autónomas que formó parte del recorrido para exponer a deudores alimentarios que convocaron colectivos feministas.

El objetivo de la marcha es hacerle saber al Gobierno que requieren de la Ley Sabina para que los padres de sus hijos asuman las responsabilidades económicas y reconozcan su paternidad.

Cruz Nava señaló que su hija tiene siete años, de los cuales su padre no la ha reconocido, y además de no apoyarla con la crianza, no la ha ayudado económicamente.

Cuando mi hija me dice que tiene hambre, no me lo tiene que decir 20 veces para saber que le tengo que dar de comer y cuál es mi responsabilidad como madre. No creo necesario estar recordando la responsabilidad que él sabe, siempre su pretexto es que no tiene dinero, pero él sale a tomar y viaja, pero me dice que no puede aportar”

Agregó.

Sin respuestas

Relató que cada vez es más duro criar a su hija, esto debido a que está creciendo y se percata de la ausencia de su padre, y comienza preguntas que no sabe contestar.

“Empieza a preguntar y una no sabe con qué responder, si uno les dice mentiras es malo, pero si una les dice la verdad podemos lastimar a los hijos. He optado por decirle que su papá está lejos, y que no tiene la culpa ella, tiene que crecer en un ambiente de amor, aunque no esté él con ella, tiene que saber que es amada”, mencionó.

Flor Ruiz, miembro del Frente contra deudores alimentarios de Baja California, explicó que la caravana se lleva a cabo para dar a conocer el movimiento y promover que se agilice la reformas que sugiere la Ley Sabina.

Las participantes

“Que a los deudores se les quiten ciertos derechos, como son el pasaporte, que estén incorporados en un registro público de deudores alimenticios, que no se puedan casar hasta que no paguen la pensión alimenticia, que estén registrados como deudores en lo civil”, indicó.

En el recorrido participaron madres autónomas que han sido violentadas y que luchan porque los padres de sus hijos se hagan responsables de las necesidades de los menores, apuntó.

Flor Ruiz enfatizó que las madres no tienen apoyo, y que en los juzgados y el ministerio público son discriminadas, ya que no proceden las audiencias de conciliación, además de que se les imponen acuerdos que no benefician a los menores.

El recorrido inició a las 10:30 horas en la Plaza China, se dirigieron al Dorado Residencial para visitar a un deudor alimentario, posteriormente, fueron hacia Otay, zona Centro y culminaron el trayecto en la glorieta “Las Tijeras”, detalló.