Realizan homenaje a Margarito Martínez a 1 año de su asesinato

Tijuana BC.- Familiares, amigos y miembros de la comunidad periodística recordaron a Margarito Martínez Esquivel en su primer aniversario luctuoso, en un evento celebrado en la Plaza Cívica “Libertad de Expresión” en la colonia Zona Urbana Río.

La esposa del reportero gráfico, María Elena Frausto, señaló que todo este tiempo ha sido difícil no solo por la ausencia, sino que este proceso ha tenido que vivirlo sola, aunque insistió que ella sabe que Margarito Martínez sigue estando a su lado.

Súper difícil, es mucho su ausencia, todas las responsabilidades que me dejó, todo lo que quedó pendiente, fueron muchísimas cosas, pero pues gracias a Dios está con nosotros, yo sé que no me deja y que siempre me va a estar apoyando y echándome la mano para salir adelante con todo”,