Realizan entre 5 y 6 denuncias por ciberdelitos diariamente en BC

Tijuana, BC.- En Baja California son entre 5 y 6 denuncias las que se reportan diariamente por robo de identidad, sustracción de información o extorsión, comentó el director de la asociación de Prevención Delitos Cibernéticos, Eddy Jaime Villanueva Díaz.

Señaló que estos casos son de victimas que deciden “levantar el teléfono” para hacer de conocimiento el ciberdelito, sin embargo el número de casos que llegan a presentarse pueden triplicarse.

Explicó que, en cuanto a robo de dinero o extorsión, las cifras suelen rondar entre los 500 y 3 mil pesos, aseverando que en la sumatoria de todas las acciones son grandes cantidades de dinero lo que recaba el crimen organizado.

“Generalmente es por desconocimiento, estoy hablando de entre 45 o 50 años los que caen, porque no saben lo que está pasando realmente en Internet”, señaló el especialista en ciberseguridad.

Villanueva Díaz manifestó que los casos diarios de este tipo de ciberdelitos pueden llegar a ser 15 diariamente, pero las otras 10 no son reportadas por diversos factores.

Muchas veces la gente ya no lo hace o no denuncia por vergüenza, por miedo, por temor, porque no me van a atender, porque no van a hacer nada… Entonces todo eso cae en una impunidad”, complementó.