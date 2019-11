Realizan SAT, Sedena y Policía Federal operativo en lotes de autos

Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo un operativo en diferentes lotes donde se venden automóviles, la mañana de este martes.

Dichas acciones estuvieron a cargo de elementos del SAT, acompañados de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal, en el bulevar Cucapah, a la altura de la colonia Buenos Aires, en los predios utilizados para venta de automóviles.

De acuerdo a un comunicado del SAT, las acciones tienen como objetivo revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La finalidad es verificar la legal importación, tenencia, estancia en territorio nacional y, en caso contrario, proceder a su embargo precautorio”, se detalló.

Al finalizar el operativo, se remolcaron un aproximado de 50 vehículos provenientes de diferentes lotes.

“Es importante mencionar que el hecho de que una persona adquiera un vehículo que ingresó ilegalmente al país puede tener serias repercusiones, las cuales, además del aspecto administrativo que consiste en el embargo del vehículo, así como el cobro de contribuciones y multas, también puede tener implicaciones en el ámbito penal”, se añadió en el comunicado.

Opiniones divididas

Juan Pérez López, encargado de uno de los lotes de venta de vehículos, explicó que no se les solicitaron documentos de los diferentes automóviles remolcados.

“Se llevaron como diez automóviles, nos dijeron que era un operativo, no nos pidieron documentos, solo llegaron y se los llevaron; se llevaron unos de 2 mil 500, 3 mil, 4 mil dólares”, dijo.

En su caso, mencionó, las acciones a cargo del SAT representan afectaciones a la economía de su familia porque la venta de vehículos representa su sustento.

“Yo vivo de esto, llevó como cinco años lavando los carros, detallándolos, vendiéndolos para sacar para el sustento de la familia, ahora solo nos vamos a quedar viendo”, añadió.

José Luis Gutiérrez, un conductor que quedó atrapado en el tráfico por unos minutos, aplaudió la iniciativa a cargo del SAT porque no considera justo que las personas que cuentan con un carro legal y en regla cumplan con todos los pagos correspondientes y quienes cuentan con un vehículo “chocolate” no.

“Está bien por tanto carro “chocolate” que hay, como sea está bien; los que andamos bien pagamos todo, los chocolates no pagan nada, solo están usando un suelo y a los que estamos bien nos están cobrando”, explicó.

Un conducto que optó por mantenerse anónimo apuntó que no considera correcto que se remolquen automóviles solo por no ser nacionales.

“No se me hace positivo, para nada, no se que esté pasando, pero no estoy de acuerdo”, apuntó.

La señora Rosa dijo que, pese a que el operativo provocó congestionamiento en el bulevar Cucapah, está de acuerdo con las acciones.

“Nomás llegué aquí y ya me quedé atorada; yo estoy a favor, creo que si está bien”, manifestó.