Realiza CUT bienvenida virtual a estudiantes de nuevo ingreso

Tijuana, BC.- En una ceremonia que se realizó de forma virtual, debido a las precauciones tomadas por la pandemia de Covid-19, la Universidad de Tijuana CUT dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso para el cuatrimestre enero-abril 2021 que se integran a las Licenciaturas que se imparten en los Campus Altamira y Oriente de Tijuana, así como en Ensenada y San Quintín.

Durante el mensaje de bienvenida que se transmitió vía Zoom, el Rector del Sistema CUT Universidad, maestro Jesús Ruiz Barraza, se refirió a diversos temas, destacando el gran desafío de iniciar este ciclo escolar 2021 de forma totalmente remota.

En la conexión virtual se proyectó un video institucional sobre la trayectoria de la Universidad de Tijuana que abarca desde su fundación el 4 de mayo de 1994 hasta los últimos acontecimientos del 2020. Por estas actividades la institución ha sido reconocida por su excelencia académica a través de la acreditación Lisa y Llana otorgada por FIMPES, lo que aunado al prestigio de los eventos que organiza y de los destacados invitados que han aceptado asistir a los diferentes espacios académicos, así como su contribución al desarrollo de la región noroeste y del país en general, con la implementación de proyectos interdisciplinarios de gran impacto comunitario.

En este sentido, el Rector del CUT dijo estar orgulloso del trabajo realizado por los directivos de los diferentes Campus, encabezados por la Vicerrectora, maestra Yeni Marmolejo Mariscal, por los directores de carrera y de las diversas áreas de trabajo en Preparatoria, Escuela Normal y Universidad, así como por el rendimiento que ha tenido la comunidad estudiantil.

“Estoy muy orgulloso por el esfuerzo inaudito que han realizado para llevar todo el cuatrimestre y todo el semestre pasado en forma virtual. No nos esperamos tener que adoptar este modelo, aun cuando no éramos ajenos a él, porque el Doctorado en Educación lo estamos desarrollando, lo estamos llevando adelante, de manera virtual mayormente”, sostuvo.

Destacó que el resultado obtenido recientemente en el Examen EGEL, por los egresados en septiembre, han sido superiores a los alcanzados en años anteriores. “Esto nos habla del enorme interés que pusieron los estudiantes en desarrollar sus programas educativos, en la dedicación que tuvieron y la puntualidad en la entrega de sus trabajos, la participación en foros que fue riquísima el semestre pasado. El esfuerzo que realizaron fue extraordinario”.

También mencionó que en este nuevo periodo escolar iniciado el lunes 4 de enero para los turnos matutino y vespertino, mientras el empresarial oficialmente empezó el jueves 7, continuará en modalidad virtual en tanto pasa la pandemia, lo que será posible por dos razones fundamentales: la primera, mantener las medidas preventivas que han aconsejado las autoridades de salud y, la segunda, que la vacuna llegue pronto a toda la población mayor de 16 años.

“Tenemos que ver las cosas con optimismo”, expresó el maestro Jesús Ruiz Barraza al precisar que ya no será el mismo mundo que teníamos, “el mañana, que será el de ustedes, va a ser completamente distinto, las relaciones interpersonales han cambiado por la pandemia, la manera de trabajar ha cambiado, no hemos disminuido el ritmo de trabajo, no hemos desaparecido. Nuestra Universidad es una de las que menos ha sido afectada porque es una de las universidades de Baja California y de México que mejor instrumentó el programa de educación virtual. Me siento muy orgulloso de los maestros, de todos nuestros profesores, estoy muy orgulloso de los estudiantes y de los padres de familia que han tenido que sortear muchas dificultades personales, para que sus hijos puedan tener Internet en su casa y el equipamiento necesario para continuar con sus estudios”.

Posteriormente, tomó la palabra la maestra Yeni Marmolejo, Vicerrectora de CUT Universidad, para compartir con los estudiantes de nuevo ingreso, información financiera relacionada con el pago en línea de las colegiaturas, las fechas de convocatoria para reinscripción y los diversos tipos de becas a las que pueden acceder. Además, dio respuesta a las dudas que plantearon los jóvenes.

Asimismo, durante la conexión virtual, se les explicó a los estudiantes sobre el uso y manejo de las plataformas digitales como Microsoft Teams, Chamilo y el Portal CUT, a cargo de las maestras Graciela Félix y Liliana Angulo. En tanto, la psicóloga Ana Bustos Sandoval, Coordinadora de Orientación Educativa en Licenciatura, les habló sobre los principios y valores que rigen en la Universidad, las funciones generales de los departamentos de atención al alumno, así como del reglamento de disciplinario.

Finalmente, los estudiantes de primer ingreso accedieron a un enlace individual por disciplina para ponerse en contacto con sus respectivos Coordinadores Académicos, quienes les informaron sobre la labor que realizan en apoyo al desarrollo académicos del alumnado, alta de materias, proceso de reinscripción, modelo de evaluación institucional, actividades académicas extra curriculares como congresos, seminarios, encuentros, conferencias-, todo ello contribuirá en la formación integral de la comunidad estudiantil.