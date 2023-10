¿Qué pasará con el mural de los migrantes del muro de playas de Tijuana?

Tijuana, B.C.- Debido al reemplazo del muro fronterizo de playas de Tijuana una de las preguntas constantes entre los defensores de migrantes y turistas es ¿qué pasará con el mural donde está plasmado los rostros de los 15 migrantes mexicoamericanos?

La doctora en estudios chicanos en Baruch College New York, Lizeth De la Cruz Santana, es la creadora de esta obra que con el apoyo de artistas de Tijuana y California, Estados Unidos, plasmó en agosto de 2019 en la valla que divide el mar de playas e Imperial Beach, año en el que el gobierno estadounidense amenazó con el fin del programa DACA que protegía miles de jóvenes que llegaron de niños al territorio norteamericano, pero no fueron documentados.

Los rostros todavía se distinguen y al lado de ellos los trabajadores de Estados Unidos siguen reforzaron la valla divisoria para evitar los cruces ilegales de los migrantes.

“Me da un poco de nostalgia, tristeza y también esperanza, porque al final de cuentas la gente cruza y al lado está el mural como un recordatorio de esta experiencia que tal vez puedan vivir, pero también de esta la idea de que la gente ha migrado por generaciones y creo que lo hacen ahora de la forma más posible, aunque se les prohíbe buscar asilo hay gente que todavía lo hace, los humanos nacimos para migrar”, declaró la mexicoamericana De la Cruz Santana.

Comentó que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales está al pendiente de su obra y de la crisis migratoria que se está sufriendo en Tijuana, la cual también se réplica en New York, la ciudad del glamour.

He conocido a 10 mil personas al mes, incluso donde vivo ves a las personas vendiendo dulces, son madres con sus bebés recién nacidos, son diferentes dinámicas., pero es muy interesante ver en New York lo que también pasa en Tijuana, las personas eventualmente quieren trabajar. ¿Cómo lo logran hacer mientras no tienen ese permiso? Ver cómo se las ingenian para salir adelante. Al final de cuentas muchas personas no quieren depender del gobierno y eso es muy importante que la gente, que tal vez no entienda las dinámicas de que es llegar buscando asilo y que te manden hasta New York, que entienda que la gente quiere sobresalir por sí misma”, describió la también activista.