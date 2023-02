Puente El Chaparral continuará cerrado, informa Ayuntamiento

Tijuana, BC.- Autoridades y técnicos de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT), determinaron en conjunto con el Ayuntamiento de Tijuana mantener el acceso cerrado al Puente El Chaparral hasta que se rehabilite.

El puente, que forma parte de las estructuras de orden federal, fue inspeccionado por la SICT, presenta un estado físico no satisfactorio por no contar con topes sísmicos adecuados, de tal forma que no se garantiza su estabilidad bajo la acción de un sismo, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (Sdtua), Enrique Bautista Corona.

“La instrucción de la alcaldesa Montserrat Caballero es clara, primero son los ciudadanos y su seguridad; por ello hemos estado en comunicación constante con las entidades que les compete la reparación, apoyamos realizando un estudio en conjunto con el Comité de Puentes quienes han estado en todo momento, pues es de prioridad la movilidad y sabemos lo importante que es para los tijuanenses, por lo que vamos a estar atentos a la continuidad de los trabajos hasta su solución”, aseguró el funcionario.

Foto: Cortesía

Desperfectos en el Puente El Chaparral

Bautista Corona informó que además de fallas detectadas en la estructura, como anclajes y sellos rotos, entre otras especificaciones que hacen de la estructura una vialidad no segura para los tijuanenses, sugieren suspender el tránsito que circula en el puente hasta que se ejecute una rehabilitación del mismo soportada por un proyecto integral de rehabilitación.

El Comité de Puentes está conformado por la Sdtua, el Instituto Metropolitano de Planeación (Implan), las direcciones de Obras e Infraestructura Municipal (Doium), Servicios Públicos Municipales (DSPM), así como Oficialía Mayor y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana A.C. (Cictac), con el fin de valorar los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad, lo que destaca el trabajo en conjunto por una Tijuana para todos.

Por ello, el Ayuntamiento informa que esta conexión de integración vial Vía Rápida Oriente-Vía Rápida Poniente continuará cerrada hasta que se rehabilite, por lo cual se le pide a los ciudadanos tomar sus precauciones y utilice las vías alternas sugeridas por el mismo gobierno municipal.