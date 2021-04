Pruebas de PCR, las recomendables en pacientes sin síntomas: Laboratorio

Tijuana, BC.- Maria Eugenia Acevedo, directora general de Certus Laboratorio, reveló que actualmente las pruebas más solicitadas son las de antígeno, debido a la amplia oferta en la ciudad, y tiene el resultado en un lapso de tiempo menor que la PCR.

Explicó que si se requiere un diagnóstico, las personas deben tomar una prueba de antígeno o PCR, porque las de anticuerpos únicamente son para seguimiento y saber si se produjo inmunidad.

"Las pruebas IgM no sirven, o sea, no son confiables, entonces nosotros no la recomendamos como pruebas diagnósticas, únicamente PCR y antígeno", aseveró la directora.

Una prueba de antígenos es buena, rápida y más económica, pero subrayó que no es recomendable para pacientes que no tienen síntomas, porque la sensibilidad de la prueba baja más del 70%.

Apuntó que un paciente puede dar negativo, por eso es preferible una PCR, y si en PCR sale positivo, puede ser tomada como el diagnóstico, es importante seleccionar la prueba correcta en la etapa correcta.