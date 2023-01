Protocolos escolares no garantizan seguridad de alumnos

Tijuana, B.C.- Aunque la Secretaría de Educación (SE) de Baja California cuenta con protocolos de protección integral escolar, no se garantiza la seguridad de los alumnos, lamentó el primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH BC).

Heriberto García García manifestó que las niñas, niños y adolescentes (NNA), además de sufrir violencia de parte de sus familiares directos e indirectos, sean víctimas de los trabajadores del sector educativo.

Esto por los recientes casos de presuntas agresiones sexuales en un preescolar y presuntas agresiones físicas en una primaria, las cuales reflejan la falta de cuidados de parte del personal educativo, a pesar de la existencia de los protocolos de actuación.

No es posible que cada quien ‘mate las pulgas como dios le da a entender’. Ni siquiera un mismo nivel escolar se ponen de acuerdo, menos entre un sistema de primaria, secundaria y preparatoria y preescolar, todos hacen las cosas como se les ocurre. Debe haber un protocolo de actuación homologado, hay criterios, estándares internacionales, pero me parece que no tienen personal calificado”, declaró el primer visitador.