Protestan por construcción del viaducto del Aeropuerto-Playas

Tijuana BC.- Vecinos de la colonia Libertad Parte Baja protestaron en contra de la construcción del viaducto del Aeropuerto de Tijuana hacia Playas de Tijuana debido a que temen perder sus hogares.

Acusaron al gobierno del Estado de ser opacos con la información sobre dicho proyecto respecto a la ubicación, beneficios para la ciudadanía e indemnizaciones para las familias que serán afectadas.

No sabemos por dónde va a pasar el puente, no hemos visto los planos, la información ha cambiado de uno a 15 o 20 metros. No sabemos cómo seremos afectados. No sabemos si vamos a estar a un lado o debajo del puente"