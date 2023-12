Protestan personas con discapacidad, exigen espacios inclusivos en escuelas y transporte público 

Tijuana BC.- La Secretaría de Educación (SE) de Baja California atiende a 25 mil 193 alumnos con diferentes tipos de discapacidad en este ciclo escolar 2022-2023.

De acuerdo a los reportes de la dependencia, de este total, 2 mil 228 presentan discapacidad intelectual.

Foto: Khennia Reyes

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, familias se manifestaron en el Monumento Independencia para exigir al gobierno espacios educativos y otros servicios para erradicar la discriminación en Tijuana.

Falta de capacitación

Anahí Hernández Mondragón es mamá de Camila, una niña de siete años de edad que vive con Síndrome de Down y a quien se le negó ingresar a una escuela regular pública de la SE debido a la falta de profesores capacitados para atender dicha condición.

Tuve que hablar a distintas primarias y en casi todas me decían lo mismo, hasta que me la pudieron aceptar en un colegio, pero fue complicado. Los maestros no tienen los recursos para poder capacitarse de forma autónoma y el gobierno no les ofrece los recursos para la capacitación"

Declaró.

Hernández Mondragón dijo que, además de conseguir a una maestra sombra, su hija asiste a terapias de conducta y lenguaje, con la intención de facilitar la socialización y aprendizaje en el plantel privado y en un futuro en uno del gobierno.

Foto: Khennia Reyes

"Sé que no va a aprender como un niño que tiene la misma edad y no tiene la misma condición de vida, pero sí va a avanzar a su ritmo", aseguró.

Escuelas especiales

Por su parte, Nayeli Pérez Juárez es mamá de dos niños autistas, a quienes próximamente inscribirá a preescolar. Actualmente ambos cumplen con su tratamiento médico, pues sabe que es uno de los requisitos para que sean atendidos en una escuela especial.

En esta protesta pacífica también participó César Palencia Chávez, quien padece discapacidad motriz y exigió que el transporte público y las calles de Tijuana tengan las condiciones para que las personas en sillas de rueda, muletas y otros dispositivos puedan transitar.

"Las personas con discapacidad tenemos derechos, estamos en una ciudad que no cumple con ellos, por ejemplo, en accesibilidad, las banquetas no tienen rampa, no hay un transporte. En inclusión laboral estamos en cero, el gobierno del Estado tenía un departamento que ayudaba a conseguir un empleo", dijo.

Falta de inclusión

Palencia Chávez agregó que a pesar de la falta de inclusión, las personas con discapacidad todos los días deben salir de sus hogares a buscar el sustento.

"Tenemos que seguir echándole ganas, buscando un empleo, salir a las calles librando los obstáculos", apuntó.