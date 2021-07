Protesta en Tijuana personal médico por despido injustificado

Tijuana, 05 de julio de 2021.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS) acusaron a la Secretaría de Salud de Baja California de presunto despido injustificado, a pesar de haber prestado sus servicios cuando escaseó el personal médico para atender a los enfermos de Covid-19.

Se manifestaron en el Centro de Gobierno, en donde exigieron la reinstalación a sus labores en el Hospital General de Tijuana (HGT) con un contrato laboral definitivo, lo cual no llegó a concretarse.

Abraham Vázquez,viajó a Tijuana para ser parte del personal de primera línea de la pandemia





“Sí dabas un buen trato hacia los pacientes, te iban a basificar, pero desistieron de mi contrato el primero de julio, no recibí ningún finiquito ni un reconocimiento por estar frente a la pandemia o frente a los pacientes Covid”, declaró Abraham Vázquez García, enfermero egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero, desde donde viajó a Tijuana para ser parte del personal de primera línea de la pandemia.



Asimismo, la enfermera Lizeth Alcaraz Bernal expuso que desde hace cuatro años era parte de la secretaría estatal de Salud pero, la rescindieron sin notificarle.



“Nos deben tres meses de sueldo, la basificación que viene directamente de México, que tiene un listado específico y está en la administración del hospital”, dijo.

Respondió a las acusaciones que se tratan de problemas internos del sindicato



Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, respondió a las acusaciones que se tratan de problemas internos del sindicato.



“Las basificaciones están sujetas a un escalafón de bases, yo no puedo decir ‘vamos a basificar a todos’, hay mucha gente que está enfrente de los que ahorita están señalando que quieren base directa y no hay bases de para todos, eso es una realidad”, dijo.



Pérez Rico explicó que lo anterior se debe a que el año pasado, al inicio de la pandemia y falta de personal médico que se había resguardado, se hizo una serie de contrataciones. Sin embargo, el personal en confinamiento ya está retomando sus laborales.



“Todas las personas que estaban cubriendo esas incidencias están sujetas a que yo tenga el servicio abierto y los pacientes para atender, porque si no nada más estoy contratando a dos personas para una misma actividad”, sostuvo.



"Yo no puedo pagar el salario de un resguardado que ya se incorporó"



Yo no puedo pagar el salario de un resguardado que ya se incorporó y un salario de un cubre incidencia que estaba cubriendo a este resguardado, agregó.



En otro tema, dijo que es cuestión de tiempo para que se presenten casos de coronavirus con la variante Delta, la cual es más contagiosa y resistente a las vacunas, a excepción de Johnson & Johnson.



“Estamos esperando la confirmatoria. Esto es una certeza, solamente es cuestión de tiempo. La clave es precisamente seguirnos cuidando, evitar las aglomeraciones masivas. La variante Delta ha mostrado resistencia para muchas vacunas, pero ya está demostrado que infecta más y se está investigando para ver si es más letal”, indicó.