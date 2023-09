Propinas quedan a consideración de comensales, insiste Canirac

Tijuana BC.- La sugerencia de propina se ha mantenido entre el 15% y 18%, pero los comensales no están obligados a hacer la aportación, comentó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana (Canirac).

Juan José Plascencia Huerta reconoció que la remuneración bajo este concepto sigue como uno de los temas que se discuten dentro de la cúpula empresarial, puesto a que muchos de los meseros subsisten de ese pago.

Plascencia Huerta subrayó que dejar propina no es obligatorio, pero si el establecimiento y su personal brindan un buen servicio o denotan una intención favorable queda a consideración del comensal si aportar un porcentaje extra o no.

No es obligatorio, más sin embargo no por una persona que te dio un mal servicio no quiere decir que la propina sea solo para él, también se reparte entre chefs, cocineros, cantineros que hacen un esfuerzo”