Prometen sacar taxis piratas de las calles de Tijuana

TIJUANA.- Atacar la corrupción, acabar con los taxis piratas y fortalecer el transporte masivo son los tres ejes principales con los que trabajará la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable.



El secretario de Movilidad, Ramón Antonio Aboytes, dijo que con esto lograrán reducir los problemas de tráfico que existen en la ciudad.



Explicó que desde el 1 de octubre están atacando la corrupción en la Dirección Municipal de Transporte Público debido a que los funcionarios de dicha dependencia estarán bajo revisión constante.



“Ya no vamos a permitir que llegue el chofer y que le pida al inspector: fírmame que todo esta bien, ahí te va tu billete y ya me voy. Eso lamentablemente es cotidiano, ya no vamos a permitir que llegue el ciudadano y a través de una moneda este solicitando algún beneficio”, declaró.



Mientras que en las calles sacarán de circulación a los cientos de taxis piratas, amparados y clonados, indicó.



“Como parte de la estrategia vamos atacar ese rubro de corrupción, que es de afuera del ciudadano que solicita en contubernio con el funcionario que se presta”, agregó.



Respecto al transporte masivo, dijo que la tendencia a nivel mundial es dejar el automóvil y el taxi particular, sin embargo esto no lo podrán hacer si siguen brindando el servicio unidades viejas, “chatarras”, peleándose por el pasaje.



“Vamos a favorecer el transporte masivo para disminuir el número de vehículos que circulan en la ciudad para abatir la contaminación y la perdida de tiempo”, manifestó.