Profesores de la Sección 2 del SNTE en Tijuana exigen pagos

Tijuana, BC.- Profesores de la Sección 2 de Tijuana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigieron a su representante, Juan Enrique Villanueva Villa, que interceda ante la Secretaría de Educación de Baja California para que se cumpla con el pago de los interinos, el pago y reconocimiento de los nuevos nombramientos y el aumento salarial.

De manera pacífica protestaron en las oficinas del magisterio localizadas en la colonia 20 de Noviembre, en donde acusaron a Villanueva Villa de responder a los intereses del gobierno y no del magisterio.

El secretario general de la D-I-38, Edgardo García Bautista, expuso que en Tijuana más de un centenar de docentes son los afectados, quienes se sienten agobiados porque debido a la falta de salarios sus deudas crecen cada día.

Pago de interinatos desde 2022

Detalló que en su demarcación 15 profesores de Playas de Tijuana, Miramar y otras colonias, desde el 2022 exigen el pago de sus interinatos y aumento salarial.

García Bautista aseguró que el salario actual de un maestro con plaza es de seis mil pesos quincenales, los cuales son insuficientes para cubrir sus gastos personales, familiares y laborales (transporte, gasolina, material de apoyo para clases, etcétera).

Fotos: Khennia Reyes

Pero el gasto que tenemos y más aquí en Tijuana rebasa eso, transporte, gasolina, casa. El maestro paga renta. Mínimo un maestro debería ganar unos seis mil pesos directos por semana, y a la quincena 15 mil pesos”, expuso.

Pago de tres interinatos desde 2021

Por su parte, el profesor Miguel Ángel Avilés desde el 2021 espera el pago de los tres interinatos que realizó en diferentes escuelas, entre ellas la Primaria Jesús García.

“Se nos había comentado que se nos iba a pagar, independientemente de eso, uno va a reclamar y a uno no le dan contestación. No saben qué pagan ni que no pagan, llegan cheques de 300 pesos, 500 pesos, pero en realidad nunca el pago como debe ser”, denunció.

Ángel Avilés actualmente imparte clases en la escuela Mariano Matamoros, en donde atiende a 23 alumnos del sexto grado, a pesar de su lastimada economía.

No suspenderán clases

Al respecto, el secretario general reprochó que las autoridades se aprovechen de la vocación de los profesores, quienes hasta el momento no suspenderán las clases.

“Como cumplimos con eso, el gobierno está a gusto, están trabajando, se cubren interinatos, no se cubren incapacidades, las incapacidades duran un año para pagarse. Estamos demandando que cumpla con su labor que es la de velar el derecho del trabajador del magisterio. El profesor (Juan Enrique Villanueva Villa) está más enfocado en cuestiones políticas que en lo que es su labor”, sostuvo.