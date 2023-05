Presentará Yuri su mejor repertorio en Tijuana

Tijuana, BC.- Yuri, la cantante de 59 años de edad, sabe lo que vale arriba y debajo del escenario, tanto que su preparación es constante, para que no digan que no se puede, sobre todo porque reconoce que ya no es una jovencita.

“Estoy regresando a bailar como cuando tenía veintiséis, hay mucha diferencia, pero me gustan los retos, y creo que es el último año que voy a bailar de esa manera, porque el cuerpo no es el mismo, aunque yo me conserve y haga ejercicio”, asumió.

La cantante compartió que sus espectáculos, son muy llamativos, de mucho gasto de dinero, pero con esta gira quiso regresar a lo básico, a sus éxitos y demostrar que aún tiene voz.

“Este show está muy llamativo, tengo cosas lindas que compartir, traigo bailarines espectaculares, mis éxitos, la espina dorsal son mis canciones, mis vestuarios, que te puedo decir, pero soy de las pocas artistas que le invierto y las críticas me favorecen”, puntualizó.

Yuri llegará este sábado a El Trompo

La jarocha que llega este sábado 20 de mayo al Audiorama Museo El Trompo con su Euphoria Tour, dijo que no se conforma solo con eso, porque sigue creciendo y preparándose.

“Aunque creo que ya realicé casi todo, creo que soy muy soñadora, pero muy realista, siempre llego a mis metas porque mi temperamento me ayuda mucho, soy metódica, realista y seguir cantando es lo que yo quiero”, sostuvo.

Reconoce que antes del sexto piso debe echar toda la carne al asador, y desde ese entonces no minimizar sus show, pero si bajarle al ritmo.

“De aquí a los sesenta tengo que echar toda la carne al asador, pero ya no voy andar de loca disfrazándose, ni andando bailando como cabra loca, hay edades, las que no cantan pues tiene que hacer de todo, pero las que cantamos con un vestidito mono, carísimo de París y cantar”, subrayó.

Serán dos horas de show los que ofrecerá en Tijuana con canciones del ayer, nada nuevo, pero sí fresco y renovado, finalizó.

A detalle

Yuri

Euphoria Tour

Audiorama Museo El Trompo

20 de mayo de 2023

In House Entretenimiento