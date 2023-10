Presentan denuncia contra expresidente municipal Arturo González Cruz

Tijuana, B.C.- Se presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia hacia el expresidente municipal Arturo González Cruz por haber realizado una deuda pública por más de 580 millones, manifestó la Diputada Alejandrina Corral Quintero.

“A los 20 días de haber llegado al gobierno se realizó la deuda por un contrato plurianual para comprar cámaras, excede su ejercicio constitucional”, dijo.

Señalo que además de haberse excedido y ser una deuda pública, debió de pedir autorización al congreso del estado, la cual no hubo, por eso se inició esta denuncia.

“Además del expresidente intervino el ex síndico procurador y el ex tesorero que celebraron el contrato de manera directa con la empresa Global Sight que no le pidió la garantía de cumplimiento de 53 millones de pesos”, puntualizó.

Cabildo

“Existe la presunción de enriquecimiento ilícito porque de alguna forma ellos cubrieron a un servidor público que se le haya eximido de tal hecho”, agregó Corral Quintero.

En este caso se están pagando el contrato fijo de una prestación por encima de 70 millones de pesos al año, para la adquisición y mantenimiento de cámaras”, comunicó Cristopher Domínguez Meras, Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN.

Señalo que se le pagará durante siete años los 589 millones de pesos a esta empresa, es una cantidad muy grande que no se ve en materia de seguridad.

“Viene de un trabajo de fiscalización de diversos delitos como cohecho, uso ilícito de atribuciones, entre otros en contra de Arturo González Cruz y los demás integrantes del cabildo y del ayuntamiento”, denunció.