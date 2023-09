Presentación de Peso Pluma dependerá de investigación de 'narcomantas': Alcaldesa

Tijuana, BC.-La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez señaló que se tomará en cuenta cómo se desarrolla la investigación en los próximos días para considerar si se lleva a cabo el concierto o no de Peso Pluma programado para el próximo 14 de octubre.

Durante la madrugada del martes aparecieron cuatro “narcomantas” dirigidas al cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, donde lo amenazaban si decidía presentarse en la ciudad de Tijuana.

Afirmó que fueron cuatro mantas en diferentes puntos de la ciudad y la investigación ya está en manos de Fiscalía.

Vamos a tener la misma seguridad que tenemos, un poco más en los conciertos por parte de Guardia Nacional, Estado y Municipio”, dijo Caballero Ramírez durante rueda de prensa el martes.

Seguridad de Peso Pluma depende de él

Aclaró que la seguridad personal del intérprete de “Ella baila sola” dependía del artista.

“En razón del artista yo no tengo mucho que recomendar, pero en razón de Tijuana vamos a ver cómo se dan las cosas y esperemos que no pero si es necesario entonces no daremos autorización”, señaló.

Aclaró que quienes deben ver qué escuchan sus hijos son los ciudadanos porque, aunque prohibieran este tipo de música (música que haga apología al delito), los jóvenes la van a seguir escuchando, por lo que la educación en casa es la más importante.

“Mientras nosotros sigamos tomando las precauciones en el en concierto el día de, nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo”, puntualizó la primera edil.