Preparan Viacrucis en colonia Francisco Villa y Jardín

Tijuana, B.C.- Todo está listo para que los vecinos de la colonia Francisco Villa y Jardín representen la pasión y muerte de Jesucristo el Viernes Santo a partir de las 10 horas.

El viacrucis iniciará en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y finalizará en la Parroquia El Señor de la Misericordia; a lo largo de este trayecto se recordarán las 12 estaciones y 3 caídas del hijo de la Virgen María y José.

Para la comunidad religiosa es muy emocionante esta procesión, pues en los dos años anteriores se suspendió por la pandemia del Covid-19.

Eduardo Nuño será quien representará a Jesucristo por primera vez y tiene la responsabilidad de despertar los sentimientos entre los asistentes para que se identifiquen con él y resto de los actores.

Indicó que esto es importante debido a que las personas se volvieron introvertidas después de la contingencia sanitaria.

Es dar un testimonio de fe, porque también se perdieron los valores, esto se hace para la comunidad, para que los niños se acerquen a estas interpretaciones”, expresó Nuño.

A lo largo de casi un kilómetro cargará una cruz de 35 kilos, aproximadamente, entre empujones y latigazos de parte de los soldados.

Covid-19

Eduardo Nuño mencionó que este sufrimiento es para recordar a las personas que fallecieron en la pandemia del Covid-19 y para agradecer que las familias siguen unidas.

Por su parte, la señora Florina Robles dará vida a la María, con quien se identifica por el amor que demostró a su hijo.

Platicó que esta es la tercera vez que la personifica, por lo que tiene el reto de generar nuevas emociones y transmitirlas, con el propósito de que las personas recuerden el viacrucris a lo largo de la Semana Santa.

“Es un gran dolor el que pasa María al ver a su hijo que lo están torturando, que lo van a matar, y el ver que su hijo dio la vida por nosotros. Me siento muy contenta. En una ocasión una amiga me abrazó y empecé a llorar, no paraba de llorar por esa emoción que traía”, expresó Robles.

El señor Genaro Rodríguez interpretará al apóstol Pedro, quien negó a Jesucristo tres veces y después se arrepintió.

“Siento tristeza porque Jesús murió por nosotros y lo hago como mucha devoción para dar entender que Jesucristo murió por nosotros”, dijo.