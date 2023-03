Preocupa situación de niños trabajadores en las calles

Tijuana, B.C.- La situación de los niños trabajando en las calles cada vez es más frecuente y preocupante, señalaron ciudadanos, son muchos los peligros a los que se exponen los menores.

En un sondeo realizado en zona Centro, tijuanenses indicaron que las áreas donde ven a más niños trabajando son en 5 y 10, la garita, y zona Norte, asimismo, sobre la iniciativa del municipio que busca recoger a los menores de las calles y ponerlos a disposición del DIF, coincidieron en que es una situación complicada para el niño.

Si es llevar a los niños que no tienen familia al DIF, está bien porque les dan la oportunidad de tener una mejor vida, pero si tienen familiares, considero que sería más difícil, aunque también me parece bien cuidar a los niños hasta de sus mismos padres”, comentó José Maldonado Cruz.

Es una situación que te hace cuestionar qué es mejor para el menor, agregó, probablemente si los llevan al DIF tendrán una mejor estabilidad, quizá los niños no quieren alejarse de su familia y hay que respetar su decisión.

Te puede interesar: Sincronización de semáforos podría desfogar tráfico en Tijuana

“Los he visto en 5 y 10, acompañados de sus familiares y solos, vendiendo cosas, pidiendo dinero o vestidos de payasos para entretener en los semáforos”, dijo Verónica Mitre Araujo.

Deserción escolar

Arriesgan su vida, añadió, cualquier persona se puede aprovechar de su vulnerabilidad, invitándolos a trabajar en cosas ilegales como la prostitución, o usarlos para que vendan drogas.

“El niño es pequeño para entender la situación, pero creo que comprendería que podrían tener una vida mejor si acepta ir al DIF, recibirían educación, comida, y un techo, separarlos de sus padres es algo difícil, pero la misma iniciativa podría ayudar a la familia”, mencionó.

Es una buena opción para comenzar a ayudar a los menores que trabajan en las calles y a sus familias, aseguró Rocío Salazar, de no ser así, podría aumentar el número de niños que abandonan la escuela por tener que ayudar a sustentar a su familia.

Te puede interesar: Madre busca apoyo para pagar tratamiento de su hija que sufre una extraña enfermedad

“He visto niñas trabajando solas en los semáforos, no veo a nadie cuidándolas, me da mucha tristeza por los peligros a los que se exponen, la iniciativa me parece bien, pero pienso que es difícil hacer la labor de convencimiento, muchas veces son obligados a trabajar por sus mismos papás”, manifestó Clara Almaguer.