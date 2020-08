Preocupa a padres aprendizaje de alumnos por clases en línea

Tijuana, BC.-Algunos padres de familia han mostrado su preocupación mediante redes sociales, por el aprendizaje del alumno y el no poder estar supervisando debido a sus empleos.

Irma Mendoza es una de las madres de familia compartió cómo se ha siente al respecto de la nueva modalidad de clases en línea.

“Se me ha hecho difícil por qué yo no estoy acostumbrada y yo no sé mucho de eso del internet. Pero mi hijo como ya va a entrar a 4to el solito hace las cosas pero si se le ha hecho difícil” comentó.

La recomendación que las instituciones han realizado a los padres de familia es designar un área específica para que el niño realice sus estudios sin las distracciones que se encuentran en el hogar.