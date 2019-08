Preocupa a los papás suspensión de clases

La suspensión del regreso a clases preocupa a la ciudadanía al considerar que los alumnos serán los más afectados, pero entienden que los maestros necesitan recibir sus pagos.

Luego de que los maestros en Baja California dieran a conocer que no regresarán a las aulas debido a que no se les ha pagado, se realizó un sondeo en la ciudad para conocer la opinión de la población.

La señora Felicitas Viviana señaló que ella es originaria de Nayarit, pero se mudó a Tijuana porque era seguido la suspensiones de clases y los niños no aprenden.

“Yo me vine por lo mismo, pero creo que es lo mismo aquí también. Esto le afecta a mi hijo para su desarrollo”, comentó.

Pidió a las autoridades correspondientes realizar los pagos a los maestros para que estos regresen a las aulas porque hasta la fecha desconocen cuándo reanudarán labores.

Especialmente porque los padres de familia hacen un fuerte esfuerzo para cumplir con todos los requisitos que piden las escuelas, apuntó, para que los dejen sin estudiar.

Por su parte, la señora Margarita Trejo dijo que no se le hacía justo que por la falta de pago a los maestros interinos no haya clases aunque sea en la primaria.

Por lo que solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar el pago lo más pronto posible y no afectar a los niños.

Apoyan a maestros

Mientras que la señora Carmen expresó su apoyo hacia con los docentes porque es injusto que no se les pague por el importante trabajo que es educar al país.

“Ellos merecen su pago, también tienen familias. Nos afecta porque nuestros hijos se atrasan en los estudios, pero deben de pagarles a los maestros”, agregó.

El señor Jesús Castro consideró que los estudiantes deben de tener sus clases para mejorar su preparación académica, ya sea a nivel básico, preparatoria o universidad.

“Como padre de familia uno se prepara con uniformes, útiles escolares, para que los niños tengan lo que ocupen para llevarlos a la escuela; el estar suspendiendo las clases es un atrasado académico para los niños”, declaró.

Castro quien es docente aseguró que ninguna persona trabaja gratis y ahorita los maestros pasan por una situación difícil debido a que Gobierno del Estado no esta cumpliendo con su obligación.

“Hay maestros que desde meses atrás no les han pagado y se entiende que los padres estén molestos, pero también habemos maestros que de nuestros salario nuestra familia come, se alimenta, viste y es demasiado tiempo en el que no se les ha pagado”, puntualizó.