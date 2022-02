Prefieren no alojarse en albergue por reglas estrictas

Tijuana BC.- Cerca de 80 personas fueron trasladadas al Centro Integrador del Migrante Carmen Serdán desde El Chaparral, sin embargo algunos migrantes decidieron no alojarse en el lugar debido a las reglas que la dependencia federal planea imponer.

“Las reglas que quieren poner son muy estrictas, además, ahí adentro no hay ningún tipo de privacidad”, señaló Edwin Mauricio, proveniente de Honduras y quien pasó cerca de siete meses en El Chaparral.

Alegó que no quiso ser despojado de su teléfono porque quiere estar al pendiente de sus familiares, que están en otra ubicación y mantiene comunicación con ellos solamente por vía telefónica.

Hay horarios para despertarse, tendríamos que cocinar y trabajar aquí sin paga, aparte de qué hay horarios para irse a dormir, como un toque de queda”

Detalló Guadalupe Omeca, acompañante del hombre proveniente de Honduras.

Los desalojan sin aviso

Edwin y Guadalupe, quienes se conocieron en El Chaparral y entablaron una amistad, no recibieron un aviso de desalojo por parte de las autoridades y condenaron el ser desplazados desde las 4:00 horas del domingo.

“Fue injusto porque si nos hubieran dicho antes que ya nos iban a mover, nos hubiéramos preparado para irnos” apuntó Omeca, quien viene desde Guerrero con su hijo de nueve años y su nieta, de cinco.

Ambos migrantes poseían un negocio de venta de comida, el cual fue destrozado por las autoridades junto con los insumos que habían surtido apenas el día sábado, según narró la mujer.

“Carne, pollo y huevos, todo lo que vendemos lo tiraron a la basura, nos despertamos a las 4 y no agarramos ni una cobija, en la noche no me imagino como vamos a tapar a los niños” sentenció.

La mujer afectada comentó que Elementos de la Policía Municipal y personal de Derechos Humanos les exigieron a gritos que se levantaran para desalojar El Chaparral, para posteriormente hacer recolección de sus pertenencias, mismas que terminarían en la basura.