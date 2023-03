Por lluvias y socavón del Cañón del Matadero la 'Ibero' analizar modificar clases

Tijuana, B.C.- La Universidad Iberoamericana analiza modificar sus actividades escolares para evitar que sus alumnos se expongan a los peligros que representa el socavón del Cañón del Matadero rumbo a Playas de Tijuana.

El director general Florentino Badial Hernández informó que las clases vespertinas de este miércoles y las de todo el día del jueves se impartirán de manera virtual debido a las lluvias pronosticadas.

Dijo que analizarán las afectaciones generadas, así como la seguridad en las vialidades con el fin estructurar el plan de la impartición de las clases durante las precipitaciones y trabajos de reparación del socavón.

Badial Hernández comentó que en esta etapa podrían retomar las clases híbridas, es decir, que cierto número de estudiantes esté en el salón y el resto en casa, como lo hicieron en la etapa más aguda de la pandemia del Covid-19. Actualmente la ‘Ibero’ atiende a 750 jóvenes.

Te puede interesar: Casos de desaparecidos en BC no disminuyen: Colectivo Erick Carrillo

Mencionó que esta opción es también para facilitar el traslado a la universidad, ya que los jóvenes también son de los afectados, en diferentes horarios, por el tráfico y el tiempo que tardan en ingresar hacia playas de Tijuana y llegar al centro educativo y viceversa.

Definitivamente la modalidad en la ciudad es un reto no solamente para la administración estatal y municipal, lo ha sido durante años para Tijuana. Esto implica la necesidad de tener vialidades seguras, no lo solo en el sentido de que no haya deslaves, baches, zonas con afectaciones”, declaró el director general.